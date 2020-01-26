26.01.2020 - 16:35 |
Aleyna Tilki: Sessiz ve derinden bir gün geçiriyorum
Elazığ'da yaşanan deprem sonrası genç şarkıcı Aleyna Tilki, Kıbrıs konserini iptal etti. Bu kararını Instagram hesabından duyuran Tilki, takipçilerine çağrıda bulundu.
Pek çok ünlü isim gibi Aleyna Tilki de yaşanan deprem felaketi sonrasında Kıbrıs’ta gerçekleştireceği konseri iptal etti ve sosyal medya hesabından takipçilerine mesaj verdi. Duygularını, hikaye kısmından paylaşan Tilki şunları yazdı:
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.