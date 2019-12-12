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12.12.2019 - 07:50 |

Aleyna Tilki: Sürekli alışveriş yapıyorum sanacaklar

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile çok konuşulan Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark AVM’de objektiflere takıldı.

Aleyna Tilki: Sürekli alışveriş yapıyorum sanacaklar

Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazalarda gezerek alışveriş yapan Tilki, kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. 

"Bu aralar çoğunlukla alışverişte karşılaşıyoruz, insanlar alışveriş merkezinden çıkmadığımı düşünecekler." diyen güzel popçu, daha sonra yanına gelen genç hayranlarını da kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. 

Alışverişe gelirken spor kıyafetler tercih eden Tilki,kürk yakalı ve püsküllü kot ceketiyle dikkatleri üzerine çekti.

Aleyna Tilki: Sürekli alışveriş yapıyorum sanacaklar

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