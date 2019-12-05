Aleyna Tilki: Sürpriz var

Her hareketi çok konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Genç şarkıcı, genellikle eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Tilki bu kez "Hello, sürpriz var!" notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerini meraklandırdı. Sürprizin ne olduğunu merak edenler gönderiye beğeni ve yorum yağdırdı:

- Sürpriz bu fotoğraf mıydı?

- Yeni şarkıyı sabırsızlıkla bekliyoruz

- Allah aşkına klip olsun

Geçtiğimiz pazar günü de İstanbul'da yağan yağmuru fırsat bilen Aleyna, yaptığı yağmur dansıyla gündem olmuştu.