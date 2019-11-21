Aleyna Tilki'den 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu

Programda, Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' parçasını canlı olarak seslendiren Aleyna Tilki, o anlara sosyal medyada yayınladı. Genç şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Gerçek olan her şeyin, ömrümde yeri vardır. Tarzı, şekli farketmez. Çok gerçek bir şarkı, çok usta bir ekip ile çok güzel bir program çektik. Yakında Tamamını dinleyebilirsiniz" notunu yazdı.