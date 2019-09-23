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23.09.2019 - 08:24 |

Aleyna Tilki'nin çantasındaki mesaj

Aleyna Tilki, çantasında yazan 'Umrumda değil popülerim' cümlesiyle mesaj verdi.

Aleyna Tilki'nin çantasındaki mesaj

Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles’a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı. Fransa’nın başkenti Paris’e giden şarkıcı, şehrin sokaklarında verdiği pozları Instagram’da paylaştı.

FİYATI 2 BİN 500 TL
Aleyna’nın bu karesinde dikkat çeken çantası Marc Jacobs imzalı. Fiyatı 2 bin 500 TL.

 'ARKADAŞIM OLUP OLMAMASI UMRUMDA DEĞİL'
Çantanın arka yüzünde “Arkadaşım olup olmaması umurumda değil. Ben zaten popülerim” yazıyor.

Aleyna Tilkinin çantasındaki mesaj


İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikalılara FETÖ uyarısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.
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