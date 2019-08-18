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18.08.2019 - 11:28

Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı, Amerika'ya gidiyor

Şarkıcı Aleyna Tilki, istediği üniversiteye giremeyince Amerika'ya gitme kararı aldı.

Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı, Amerika'ya gidiyor

14-15 Haziran'da yapılan üniversite sınavına giren Aleyna Tilki puanının yettiği üniversitelere kayıt yaptırma konusunda kararsız kaldı.

Hedeflediği okullara ise puanı tutmadı.

Yakın çevresine ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'' dedi.

Şarkıcı, müzik çalışmalarına da ABD'de devam edecek. PAZAR POSTASI

Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyorHava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.
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