18.08.2019 - 11:28
Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı, Amerika'ya gidiyor
Şarkıcı Aleyna Tilki, istediği üniversiteye giremeyince Amerika'ya gitme kararı aldı.
14-15 Haziran'da yapılan üniversite sınavına giren Aleyna Tilki puanının yettiği üniversitelere kayıt yaptırma konusunda kararsız kaldı.
Hedeflediği okullara ise puanı tutmadı.
Yakın çevresine ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'' dedi.
Şarkıcı, müzik çalışmalarına da ABD'de devam edecek. PAZAR POSTASI