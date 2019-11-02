Ali Atay: Gülmekten sahne çekemediğim oldu

Ali Atay, oyunculuktaki başarısını, sinemaya taşıdı. Senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği üçüncü projesi ‘Cinayet Süsü’yle heyecan yaşayan oyuncu, kendi projelerinde de rol almak istiyor. Atay’la yeni yapımını, Hazal Kaya’yla evliliğini ve doğacak oğlunu konuştuk.

‘Ölümlü Dünya’ filmi çok sevildi. ‘Cinayet Süsü’ onun devamı zannedildi...



Devamı değil. Araya başka bir proje koymak istedik. ‘Cinayet Süsü’ne başlarken bu kadar komik olacağını düşünmemiştim. Çünkü ‘Ölümlü Dünya’da insanlar esprilerimizi anlayamaz diye kendimizi sıktık. Güzel tepkiler alınca, burada rahatladık.

Uğur Yücel, Binnur Kaya ve Cengiz Bozkurt gibi isimlerle çalışmak nasıldı?



Konuşabileceğim oyuncunun olması gerekiyor. Bu sette zaten herkes çok iyi oyuncu ve güzel vakit geçirdik. Set sonrasında arkadaş kalamayacağım kişilerle çalışmayı tercih etmiyorum. Bu konuya amatör bakıyorum, asla profesyonel olamayacağım.



Bu kadar ilgi bekliyor muydunuz?



İşlerimin karşılığını bulmasını temenni ediyorum. Sadece bir hikaye anlatıyorum. İnşallah gişesi iyi olur.

Komedi filmleri için, “Gülmekten çekemedik” diye söylenir. Sette benzer durumlar yaşandı mı?



Gülmekten çekemediğimiz sahneler oldu. En çok ben güldüğüm için birçok yeri kesmek zorunda kaldım. Komik şeylere çok gülerim. Zorlama bir şeye ise asla gülemem.

Usta isimlerin rol aldığı bir filmde doğaçlama sahnelere oldu mu?



Çok az oldu. Doğaçlama, repliklerle aranız iyi değilse yapılır. Ben oyuncu olarak çok yaparım ve karşı da değilim.

Neden kendi yönettiğiniz filmlerde rol almıyorsunuz?



Belli zaman geçtikten sonra, çektiğim filmlerde oynayabilirsem, güzel olacak. İlkinde denedim ama çok kötüydüm. Oynamak istediğim projeleri yönetiyorum ama sahnede yer alamıyorum.









Bundan sonra yönetmenliğe mi ağırlık vereceksiniz?



Öyle bir planım yok. Bu proje izlenirse, daha çok film yönetmek isterim. Dijital platforma dizi yapmak istiyorum. Uzun soluklu bir yapımda, karakterleri istediğimiz gibi açabiliriz.

‘Hazal çok iyi oyuncu’

Eşinize yönettiğiniz filmde rol vermeyi düşünüyor musunuz?

Hazal, çok iyi oyuncu... Duyguları da epey iyi... Şimdilik böyle bir planımız yok.

Aynı evde iki oyuncu olması sizce avantaj mı?



Büyük avantaj... Bir yere takılınca, ona izletiyorum. Çok iyi akıl verir. O da bana çok danışır.



Evinizde birçok kedi ve köpek var...



Dört köpeğimiz ve kedilerimizle yaşıyoruz. Çete gibiler, kimseyi yaklaştırmıyorlar. Onlarla hayat çok keyifli...









‘Evlendikten sonra hayatım değişmedi’



Yakında baba olacaksınız heyecanlı mısınız?



Şu an ne hissedeceğimi bilemediğim için heyecanlıyım. O anda neler yaşayacağım, hiçbir fikrim yok. Hazal, ilk söylediğinde öylece kalakaldım. Bana güzel bir sürpriz yapmış, onu bile anlamadım.



Ali Atay evde nasıl?



Genelde evde zaman geçiririm. Çok güzel yemekler yaparım ama sürekli mutfağa girmem. Hazal dizi izliyor, ben de başka şeyler takip ediyorum.



Fotoğraflar: Ozan güzelce