19 YAŞINDA MADAME TUSSAUDS İSTANBUL’DA

Madame Tussauds İstanbul’da balmumu heykeli sergilenen ünlüler arasına pek yakında 19 yaşındaki Aleyna Tilki de katılacak. 17 yaşında sahneye çıkan, söylediği şarkılar ve yaptığı kliplerle çocuklar ve gençlerin gözdesi olan Tilki’nin balmumu heykeli için ölçüleri alındı ve figürün sekiz ay sürecek yapım çalışmaları başladı.

Madame Tussauds, 250 yıllık tarihe sahip, alanında önemli bir müze.

Merkezinin olduğu Londra’nın yanı sıra Berlin, Hong Kong ve Sidney şubelerini gezdiğim için biliyorum Madame Tussauds, sanatçı heykelleri kadar, her yaş grubundan insanın ilgisini çekecek ünlülerin de balmumu heykelini yapıp, sergileyen bir yer. O yüzden açıldığı her ülkeye göre değişiyor sergilenen heykeller.

Dünyaca ünlü pek çok ismin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul’da Atatürk, Mevlana, Barış Manço, Adile Naşit, Kanuni, Fatih Sultan Mehmet, Sabiha Gökçen, Arda Turan, Hidayet Türkoğlu, Beren Saat, Kerem Bürsin ve Kıvanç Tatlıtuğ’un balmumu heykelleri var.

“Niye Aleyna Tilki?” sorusuna Madame Tussauds İstanbul yetkililerinin verdiği yanıt şu:

“Çocuk ve genç ziyaretçilerin taleplerini dikkate aldık.”









YAŞ FARKINI UNUTAN

‘YAŞLANMA’ ANKETİ!

Güzellik teknolojisi markası Foreo, İngiltere’den sonra Türkiye’de ‘En güzel yaş alan ünlüler’ini seçti.

İngiltere’deki anketin birincileri; Helen Mirren ile Richard Gere’di. Türkiye’de yapılan ankette ise iki Samsunlu sanatçı Nebahat Çehre ile Mehmet Aslantuğ birinci çıktı.

Türkiye’nin en güzel yaş alan 10 kadın ve erkeği listesine bakınca dikkatimi çeken şey, sanatçılar arasındaki yaş, hatta kuşak farkı oldu.

Konu; ‘güzel yaşlanma’ ama 50’li yaşlardaki sanatçılarla 70’li hatta 90’lı yaşlardaki sanatçılar aynı potada...

‘Kadınlar’ listesinin yedinci sırasındaki Yıldız Kenter’le ikinci sıradaki Zerrin Tekindor arasındaki yaş farkı 36...

‘Erkek’ listesinin dokuzuncu sırasındaki Haldun Dormen’le birinci sıradaki Mehmet Aslantuğ arasındaki yaş farkı 34... Dormen’in oğlu Ömer’den bir yaş küçük Aslantuğ’la, Kenter’in kızı Leyla’dan 13 yaş küçük Tekindor’la aynı listede olması normalse, tuhaflık bende!









HOLLYWOOD YAPAR

BİZİMKİLER SEYREDER

Türkiye, hangi usta oyuncularının güzel yaş aldığının anketini yaptığı günlerde Hollywood yapımı ‘The Irishman’dan ilk kareler yayınladı.

Savaş sonrası Amerika’daki organize suç dünyasını, sendika lideri Jimmy Hoffa’nın kayboluşunu anlatan filmin yönetmeni BAFTA, Altın Küre ve Oscar ödüllü 76 yaşındaki Martin Scorsese.

2010’dan beri film çekmeyen Türk Sineması’nın ünlü oyuncularından Hale Soygazi’nin, Posta’dan Alev Cimin Gürsoy’a verdiği söyleşide “Yeşilçam ölmez” dediği gün, filmden karelerin medyaya servis edilen Hollywood yapımı ‘The Irishman’in başrol oyuncuları kimler?

Al Pacino (79), Jeo Pesci (76) ve Robert De Niro (75).

Hollywood, 70’li yaşlardaki starlarını aynı filmde buluştururken biz; Türk Sineması’nın değil iki ünlüsüyle birine bile film yapmıyoruz, yapamıyoruz.

“Yeşilçam ölmedi”, yaşıyor ama eski filmleriyle...









GÜNÜN SÖZÜ

“Her gidiş bir ayrılık değildir. Çünkü bazen ne kadar uzağa gidersen git; yüreğin hep bıraktığın yerdedir.” (William Butler)













