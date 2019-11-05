73 ÖDÜLLÜ ‘BOZKIR’I VİZYONDA KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne, .19 daldaki ödüllerden 10’unu kazanan ‘Bozkır’ damga vurdu. Zeki Demirkubuz’un başkan, Emre Erkmen, Latife Tekin, Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu’nun üyesi olduğu ‘Ulusal Film Yarışması’ jürisinin ‘Bozkır’a verdiği ödüller şunlar:

En İyi Film.

En İyi Yönetmen: Ali Özel.

En İyi Senaryo: Ali Özel.

En İyi Erkek Oyuncu: Mücahit Koçak.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ozan Dağara, Hakan Emre Ünal.

En İyi Kurgu: Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı.

En İyi Müzik: Hüseyin Özel.

En İyi Görüntü Yönetmeni: Ümit Çakmaksoy.

‘Bozkır’ın yapımcısı, yazarı ve yönetmeni Ali Özel, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde FİLM-YÖN tarafından ‘En İyi Yönetmen’ ödülüne layık görüldü. ‘Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü de Ali Özel aldı.10 filmin yarıştığı festivalden 10 ödül kazanmak, müthiş bir başarı.

10 ‘Altın Portakal’lı ‘Bozkır’, vizyona girdiğinde gişede aynı başarıyı yakalar mı?

Ödül çok, seyreden yok

Türk sinemasının aynı isimle bir filmi daha var. Üstelik Mehmet Tanrısever’in yönettiği ‘Bozkır’, dünyada katıldığı film festivallerinden tam 73 ödül kazanmış...

Tanrısever’in söylediğine göre ‘Bozkır’ın ödül sayısı 100’e çıkarsa, dünyadaki 100 eser arasında 30’uncu olup, Guinness Rekorlar Kitabı’nda yerini alacak.

Festivallerde jürilerin verdikleri ödüllerin seyircide karşılığı var mı?

Tanrısever’in uluslararası festivallerden 73 ödül kazanan ‘Bozkır’ı 26 Eylül’de vizyona girdi. Filmi, gösterimde kalabildiği iki haftada toplam bin 639 kişi izledi.

Festivallerde ‘En İyi’ seçilen filmleri, vizyona girdiklerinde seyirci ödüllendirmiyor. Çünkü, film festivallerinde jüri üyeliği yapanlarla, sinemaseverlerin beğenileri arasında derin bir uçurum söz konusu.

ŞAHAN GÖKBAKAR’A YAPILAN HAKSIZLIK

Şahan Gökbakar’ın gişe rekorları kıran ‘Recep İvedik’ filmlerindeki komedi, bana hitap etmiyor. Ancak komedyenin bir zamanlar TV8’de yaptığı skeçleri ve başrolünü Ezgi Mola’yla paylaştığı romantik komedi ‘Ceren ile Celal’, tam benlik...

‘Recep İvedik’ tarzı komediyi sevmeyebilirsiniz, ama bu serinin yaptığı gişeyi yok saymak, o filmleri para verip, izleyen milyonlara ayıp!

‘Recep İvedik’i 4 milyon 301 bin 693, ‘Recep İvedik 2’yi 4 milyon 333 bin 144, ‘Recep İvedik 3’ü 3 milyon 326 bin 84, ‘Recep İvedik 4’ü 7 milyon 369 bin 98 ve

‘Recep İvedik 5’i ise 7 milyon 437 bin 50 kişi izledi.

Beş filmiyle sinemalara 26 milyon 767 bin 69 seyirci çeken Gökbakar’ın yeni komedisi ‘Recep İvedik 6’, 8 Kasım’da vizyona girecek.Cem Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’i için sosyal medyada başlatılan ‘Filmini izlemeyeceğiz’ kampanyasından, komedyen de nasibini aldı.

Mesnetsiz suçlama

‘Barış Pınarı Harekâtı’nı desteklemediği gerekçesiyle sosyal medyada başlatılan ‘Recep İvedik 6’yı izlemiyoruz’ kampanyası büyüyünce Gökbakar, şu açıklamayı yaptı:

“Değerli insanlar, ayın 8’inde gerçekleşen ‘Barış Pınarı Hârekatı’nın ilk gününde bu paylaşımı yaptım ve Kahraman Türk Ordusu’nun yanında oldum, başarılar diledim. Devam eden günlerde ekteki paylaşımlarım oldu.”

Oyuncunun Instagram’da, ‘Barış Pınarı Hârekatı’nı destekleyen Türk bayrağı ve Türk askeri fotoğrafının üzerine yazdığı, “Ne mutlu Türk’üm diyene... Allah hepinizi korusun. Gazanız mübarek olsun” paylaşımlarını hatırlatması, aleyhindeki kampanyayı bitirmedi. Aksine, “Şimdiden ağlamaya başladı” diye, Gökbakar’la alay edenler oldu.

Protesto bir hak ama oyuncunun askerimize destek paylaşımlarını yok saymak, büyük haksızlık ve ayıp...

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.” (Emile Zola)