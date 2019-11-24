78’İNCİ YAŞ GÜNÜNDE İDİL BİRET KONSERİ

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali sayesinde piyano sanatçımız İdil Biret’i ilk kez canlı dinleme şansı buldum, hem de 78’inci yaş gününde... Konserin yapıldığı Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu tıklım tıklımdı. 55 kişiden oluşan Antalya Senfoni Orkestrası, şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde Ravel’in ‘Bolero’sunu icra ettikten sonra sahneye çıkan Biret, piyanonun başına geçip, F. Liszt’in ‘1. Piyano Konçertosu’nu çaldı. Eseri icra ettikten sonra sahneden inen Biret’i Antalyalı müzikseverler, alkışlar eşliğinde altı kez sahneye döndürdü. İkisinde selam vermekle yetinen sanatçı, dört kez bis yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri,

21 Kasım’da 78 yaşına giren Biret’e sahnede doğum günü sürprizi yaptı. Konserden sonra kuliste sanatçıya doğum günü hediyesi veren Antalyalılar, çıkışta kuyruğa girip, Biret’e, kitap ve CD’lerini imzalattı.

‘CHARLIE’NİN MELEKLERİ ’VE ‘ETOILE’DEKİ İSTANBUL

27 Kasım Çarşamba günü farklı saatler ve yerlerde iki etkinlik var İstanbul’da...

Bunlardan biri, Tepebaşı’ndaki Pera Palas Otel’de olacak. Çiğdem Simavi ve Demet Sabancı Çetindoğan’ın ev sahipliğindeki davette, Lord Michel Anders Cavendish’in yeni romanı tanıtılacak. Çünkü Almanya’da yayınlanan, romantik bir öyküyü anlatan ‘Etoile Stern der Lieble’ adlı romanda, Pera Palas Otel’de geçen bir bölüm var.

Aynı gün Kanyon’da

‘Charlie’s Angels’ filminin özel gösterimi olacak. “Hollywood’un çektiği filme İstanbul’da niye özel gösterim yapılıyor?” diye merak ediyor olabilirsiniz. Sebebi şu:

ABD’li yıldız Elizabeth Banks’in Evan Spiliotopoulos ile birlikte yazıp, tek başına yönettiği; Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska’nın başrollerini paylaştığı ‘Charlie’nin Melekleri’ filminin bir bölümü, Sultanahmet’teki Four Seasons Hotel’de çekildi. Four Seasons Hotel yetkilileri de doğal olarak bunu tanıtıma dönüştürmek için 29 Kasım’da vizyona girecek filme özel bir gösterim düzenledi.

SAÇINTI: MAL VARLIĞIMI BULURSANIZ, KIRIŞALIM

Senarist, yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, mal varlığını merak edip Google’da arayanlara şöyle bir çağrı yaptı:“Benim mal varlığımı da araştıran olmuş. Buradan kendilerine sesleniyorum: Bulurlarsa bana da haber versinler; kırışalım.”Senarist, yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, mal varlığını merak edip Google’da arayanlara şöyle bir çağrı yaptı:“Benim mal varlığımı da araştıran olmuş. Buradan kendilerine sesleniyorum: Bulurlarsa bana da haber versinler; kırışalım.”Hafta başında Türkiye’nin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Saçıntı, 100 mükelleften 57’sinin isminin açıklanmasını istemediği listeye girecek kadar para kazanan biri değil. ‘Magazin Noteri’ne geldiğinde söyledi, o da bizim gibi borç-harç içinde... Tahminim o ki Saçıntı, ‘Mandıra Filozofu’nda parayla işi olmayan birini canlandırdığı için, doğruyu söyleyip, söylemediğini merak edenler Google’da aramıştır, sanatçının mal varlığının olup-olmadığını.

SUMRU YAVRUCUK’U DUYGULANDIRAN BARIŞ

Sumru Yavrucuk, 12 yaşındaki Barış Altun’un Twitter’dan yaptığı şu çağrısına kayıtsız kalmadı: “Hastanede yattığım süre içinde okuyabileceğim kitap ihtiyacım var. Bana destek olabilir misiniz? Annem sadece tedavi masraflarıma yetişebiliyor. Onu zorlamak istemiyorum. Kitaplar, ikinci-üçüncü el de olur.”

Çağrıya, “Sevgili Barış, çok seveceğini düşündüğüm kitapları yarın yolluyorum. Harikasın yavrum” diye yanıt veren oyuncuya, seçtiği kitapları sordum.

Sanatçı, İzmit Derinceli Barış’a, ‘Kara Oklar Çetesi 1’, ‘Kayıp Şeyler Ülkesinde’, ‘Dünyanın Merkezine Yolculuk’ ve ‘Patlayan Balonlar Macerası’ adlı çocuk kitaplarını gönderdiğini söyledi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum.” (Mevlana)