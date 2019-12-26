1973’te Paris’te başladığı organizatörlük mesleğini, 2014’te noktalayan Ahmet San, 41 yılda yaptıklarını ve tanık olduklarını

1980’li 90’lı yıllarda Michael Jackson’dan Luciano Pavarotti’ye, Madonna’dan Tina Turner’a, Julia Iglesias’tan Elton John’a, Rolling Stones’dan Ricky Martin’e dönemin en popüler şarkıcılarını Türkiye’ye getirip, konser verdirdi.

Yine 90’lı yıllarda Tarkan, Sezen Aksu, MFÖ, Burak Kut, Emrah, Mahsun Kırmızıgül ve Kenan Doğulu gibi müzik dünyasının en gözde 10 ismine aynı dönemde menajerlik yaptı.

10 bin civarında etkinlik yaptı, Türkler’in yanı sıra dünyadan 500 civarında ünlüyle ve 100 markayla çalıştı.

San, 1973’de Paris’te başladığı organizatörlük mesleğini, 2014’te noktaladı.

Müzik ve eğlence dünyasına veda ederken sinema sektörüne “Merhaba” dedi ve 2021’de hizmete girecek Büyükçekmece’deki film platosu Midwood’un inşaatına başladı.

San, kendisi için bir sayfanın kapanıp, yeni bir sayfanın açıldığı ara dönemde boş durmadı.

Ünlü organizatör, 41 yılda yaptıklarını ve tanık olduklarını kitap olarak çıkarmaya karar verdi. Tarık Ünlütürk’ün editörlüğünü yaptığı ‘SAN’ adlı ‘Ahmet San’ın muhteşem hayatı’nı anlatacak kitap, Şubat 2020’de piyasaya çıkacak.

Organizatör, ilk baskısı

50 bin olacak Türkiye çapındaki açık hava ilanlarıyla tanıtılacak kitabın geliriyle öğrencilere burs vereceğini söyledi.

Salı günü Les Ottomans Hotel’de kitabının ön tanıtımını yapan San, “41 yılda yaşadıklarımı bütün çıplaklığıyla anlattım. Ticari ilişkilerin ahlak dışı boyutlarına da girdim. Kitapta anlattığım iki yüzlülük yapan iş insanları ve sponsorlarla mahkemelik olabilirim ama olsun” dedi.

ŞEKERLEME BİTİNCE, ‘ARTIK UYANIN’ DEDİ

Jolly Tur’un gelecek nesiller için başlattığı ‘Mirasım Türkiye’ projesi kapsamında Tophane-i Amire’de bir panel vardı. Nebil Özgentürk moderatör, Ortaylı ve Cem Seymen de konuşmacılardı.

Panelden önce podyumdaki yerini alan İlber Ortaylı, koltukta şekerlemeye başladı. Jolly Tur Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu’nun yanı başında yaptığı açılış konuşması bile Ortaylı’nın şekerleme keyfini bozmadı. Develioğlu, konuşmacıların ismini anons edince davetlilerin alkışı Ortaylı’yı uyandırdı.

Konuşmasında, kendisi gibi toplantılarda şekerleme yapan sınıf arkadaşı Atilla Koç için “En akıllı kültür bakanı” diyen Ortaylı, moderatör Özgentürk ne dediyse, tersini söyledi.

Türkiye’nin dünyaya açılmasına, turizmin patlama yapmasına sebep olan Turgut Özal için, “Herkes Özal denince bayılıyor, ben bayılmıyorum. Sayesinde sahiller bitti. Sıra yaylalara geldi” dedi.

Ortaylı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere müze gezdirme programı için, “Palavra bir iş. 80 öğrenciyi bir şey bilmeyen iki öğretmenle müze gezdiremezsiniz” şeklinde konuştu.

Ozon tabakasını delen, iklim değişikliğine sebep olanların büyük ülkeler olduğuna dikkat çeken Ortaylı, “Biz havadan sorumlu değiliz, ama endemik bitkilerimizden sorumluyuz” dedi ve ekledi:

“Doğu Karadeniz’de Avrupa toplamının 2-3 katı çiçek var ama sahip çıkamıyoruz. Yabancı ilaç firmaları ve kozmetikçiler talan ediyor. Birisi (Zihni Derin) demiş ki, 40’lı yıllarda ‘Burada iyi çay olur.’ Çaydan da anladığı yok. Dünyanın en güzel mandalinalarının yerini çay bahçeleri aldı.”

Ortaylı’dan sonra konuşan Seymen’in hedefinde de Doğu Karadeniz vardı. Seymen, doğa harikası Uzungöl’ün insan eliyle nasıl katledildiğini anlattı.

Günün sözü

“İnsan servet ya da bilgisiyle değil, tavır ve davranışlarıyla asil olur.” (Hint Atasözü)