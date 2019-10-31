Cem Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’i vizyona girmeden günler önce sosyal medyadaki #cemyılmazfilminegitmiyoruz kampanyasının aynısı, Şahan Gökbakar için de başladı.

Aras Bulut İynemli’nin oynadığı ‘7. Koğuştaki Mucize’, üç haftada 2 milyon 785 bin 58 seyirciye ulaşırken, Yılmaz’ın ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’tan oluşan ‘Karakomik Filmler’ini iki haftada toplam 507 bin 237 seyirci izledi.

Bunun sebebi Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’le seyirciye bekleneni verememesi mi, sosyal medyadaki bu kampanya mı? Yılmaz’ın son filmi gibi ‘ikisi birden’ mi?

Bilmiyorum.

Bildiğim ve gördüğüm bir şey var, o da şu:

Yaptığı ve de yapmadığı paylaşımlar nedeniyle Cem Yılmaz aleyhine kampanya başlatanlar, ‘Karakomik Filmler’in gişe hüsranından kendilerine pay çıkarmış olmalı ki, bu kez Gökbakar’ı hedef seçti.

8 Kasım’da vizyona girecek ‘Recep İvedik 6’nın fragmanı, You-

Tube’da 19.5 milyonla izlenme rekoru kırarken, #recepivedik6gitmeyeceğim etiketi Twitter’da TT oldu.

Bilet aldıkları uçak Konya yerine Kenya’ya giden Recep İvedik ve arkadaşlarının gişesi, YouTube’daki gibi sinemada da rekor mu kıracak, yoksa protesto kampanyasının etkisinde mi kalacak?

‘Recep İvedik 6’nın ilk üç günlük hasılatı 11 Kasım’da belli olacak. Bakalım gişe ‘Hanya’yı mı yoksa ‘Konya’yı mı gösterecek?

‘SÖZDE MAGAZİNCİLER’İ TEŞHİR ET DEFNE SAMYELİ

Cem Yılmaz’la 1.5 yıldır süren ilişkisi geçtiğimiz hafta biten Defne Samyeli, ayrılık sebepleri üzerine söylenen ve yazılanlara, Twitter hesabından yaptığı şu açıklamayla yanıt verdi:

“Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok. İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da ‘maksat haber olsun’ mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hâlâ hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse, en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum.”

Böyle bir açıklamayı başka bir ünlü yapsa itiraz etmez, yazı konusu yapmazdım. Twitter’de bu satırları yazan, ömrünün önemli bir bölümünü haber yaparak veya sunarak geçiren biri Samyeli olunca itirazım var.

Neden mi?

İnsanların merakını tatmin etmek için özelini açıklamak gibi bir zorunluluğu yok, ama hakkında ‘yalan haber üretenleri’, ‘sözde magazin gazetecileri’ dediklerinin kimler olduğunu açıklaması gerekirdi. Bunu yapamadığı için Samyeli, hakkındaki yalan haberleri ‘hayretle izlemeye’ devam eder.

GÜNAY RESTAURANT’TA BİR SOLİST, BİR ASSOLİST

Günay Restaurant’a ne zaman gitsem, masada oturmak yerine barı tercih ederim. Çünkü açıldığı 80’li yıllardan beri tanıdığım tek kişi Murat var barda...

İzzet Yıldızhan’ın solist, Gülben Ergen’in assolist olarak sahne aldığı akşam Günay’daydım.

Gazino hayli kalabalıktı. Murat’la sohbet edip, olan biteni not ettim.

Yıldızhan’ın söylediği şarkılardan çoğu arabesk, azı türküydü. Ergen ise 12 yıl aradan sonra çıktığı Günay’da, albümlerindeki popüler şarkıların yanı sıra pop ağırlıklı bir repertuvarı tercih etti. Sosyal medyayı en etkin kullanan şarkıcılardan Ergen, kendisini dinlemeye gelenlerle bolca selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Aşkın gözlükleri öyle pembedir ki; bakırı altın, yokluğu varlık, gözdeki çapağı inci gibi gösterir.” (Miguel de Cervantes Saavedra)