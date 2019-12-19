Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 20’nci sanat yılını Maslak’taki TİM Show Center’daki konseriyle kutladı.

Gecede Altuğ’a, kendi orkestrasının yanı sıra Özgür Sevinç yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Altuğ, parçaları söylemeden önce, onlara dair anılarını anlatınca konser, şarkıcının müzikal yolculuğuna döndü. Sanatçının Onno Tunç’tan Uzay Heparı’ya, Sezen Aksu’dan Şehrazat’a kadar birçok müzisyenle şarkılarına ilişkin anıları, geceye ayrı bir hava kattı. Altuğ’un konserde ilk söylediği parça, 20 yıl önce müzik yolculuğuna başladığı ‘İbret-i Alem’ oldu. Altuğ, konserin ilk bölümünde şu eserleri söyledi:

‘Bu Kadar mı?’, ‘Feryat’, ‘Affetmem Asla Seni’, ‘Yani’, ‘Hoş Geldin’, ‘Kapış Kapış’, ‘Sonbahar Rüzgarlar’, ‘Aşk-ı Kıyamet’, ‘Çifte Kavrulmuş’, ‘Su Gibisin’, ‘Neyleyim’, ‘Bu Son Olsun’, ‘Bir de Bana Sor’, ‘Zalim Sultan’ ve ‘Kırık Kalp’...

Çağla Şıkel’in ıslığı

Altuğ, ‘20’nci Sanat Yılı’ konserinin ikinci bölümüne, ‘Sen Ağlama’yla başladı. Ardından ‘Geri Dön’, ‘Git’, ‘Çocuklar Gibi’, ‘Haydi Gel Benimle Ol’ parçalarını söyleyen sanatçıya ‘Yas’ şarkısında Levent Yüksel eşlik etti.

Konserini ‘Gidecek Yerim mi Var?’ ve ‘Empty Chairs’le sürdüren şarkıcı, ‘My Way’ parçasını ise konservatuvardan arkadaşı Efe Kışlalı’yla söyledi.

Konseri, çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte izleyen şarkıcının eski eşi Çağla Şıkel, düeti çok beğenmiş olacak ki ıslık öttürerek, tezahüratta bulundu.

Selami Şahin farkı

Altuğ, ‘Şaşkın’ ve ‘Erkekler de Yanar’dan sonra Sıla’yla düet yaptı. Sanatçı, “Bu parçayı Türkiye ilk kez bu akşam duyacak” dedikten sonra, Sıla’nın ‘Zahmet Olmazsa’ eserini onunla yorumladı. ‘Mihriban’da Altuğ’a yine bir konservatuvar arkadaşı eşlik etti. Sanatçı, Neşet Ertaş’ın türküsünü

Olgun Şimşek’le birlikte seslendirdi. Altuğ,‘Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor’u söyledikten sonra, sahneye Selami Şahin çıktı. İki sanatçı, ‘Sensiz Olmuyor’u seslendirdi.

Gecede, Altuğ’la düet yapan sanatçılardan en çok alkışı, Şahin aldı. Bunda Şahin’in düetten sonra, orkestraya alkış istemesinin de etkisi vardı.

Altuğ, ‘20’nci Sanat Yılı’ konserini, ‘Çal Kanunum Çal’ın ardından okuduğu ‘Son Mektup’la tamamladı. Sanatçı, alkışlar üzerine bir kez bis yaptı.

MÜSLÜM GÜRSES’İN MAHSENDEKİ ŞARKILARI

Ölümünün üzerinden altı yıl geçti ama Müslüm Gürses hazinesi bitmedi. Müslüm Baba’nın hayatını anlatan bir film çekildi. ‘Müslüm’, gişede rekor kırmakla yetinmeyip, sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur’la filmin yapımcılarını da birbirine düşürdü. Gürses’in ölümünden sonra şarkıcılık hayatında plaklara, albümlere veya CD’lere okuduğu eserler yeniden satışa sunuldu.

Sanatçının yıllarca çalıştığı müzik şirketi Elenor, ‘Mahsendeki Şarkılar’ın önce birincisini, ardından ikincisini yayınladı. Elenor Müzik’le Sony Music iş birliğinde CD olarak çıkarılan ‘Mahsendeki Şarkılar 2’de iki türlü eser var.

Bunlardan bir kısmı 90’lı yılların sonunda kayıtları yapılan ama Gürses’in çıkardığı albümlere giremeyen, başka şarkıcıların okuduğu şu eserler:

‘Geceler’, ‘Borç Mutluluk İstiyorum’, ‘Daha Yokluğunun İlk Akşamında’, ‘Sevmek Günah mı?’, ‘Sokağın Ardındayım’ ve ‘Nasıl Gidersin?’...

‘Mahsenden Şarkılar 2’de sanatçının yorumuyla ilk kez gün yüzüne çıkan parçalar ise şunlar: ‘İnsanlık Öldü mü?’, ‘Korkmuyorum’, ‘Yaz Dolsun’ ile ‘Sevmez miyim Ben?’... Sevenlerinin bu albümle sanatçıdan ilk kez dinleyeceği ‘sıfır kilometre’ eserlerden ‘İnsanlık Öldü mü?’ ve ‘Korkmuyorum’un söz yazarı ise 2017 yılında vefat eden Ali Tekintüre... İki sanatçı da bu albümü göremeden göçüp, gitti.

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanların yüzüne iyi bakın, acısı çok olanın gülüşü çok güzel olur.” (Dostoyevski)