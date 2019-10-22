Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un, yönetmenliğini Murat Can Oğuz’la Burak Arlıel’in üstlendikleri ‘Kurşun’, bir yakın dönem dizisi...

Engin Altan Düzyatan’ın Orhan Atmaca adlı savcıyı, Burçin Terzioğlu’nun hırslı gazeteci Leyla Devrim’i canlandırdığı ‘Kurşun’, 1970’lerin Türkiye’sinden kesitleri ekrana taşıyacak.

Most Production, ‘Kurşun’ için yıllardır birçok diziye ev sahipliği yapan eski Beykoz Kundura Fabrikası’nda, 1970’lerin Türkiye’sini oluşturdu.

Dizinin, 100 kişilik sanat ve dekor ekibi, bu amaçla dört ay çalıştı. 70’lerin ruhuna uygun yapılan mahalle için 6 ton demir profil, 3.5 ton boya ve

40 metreküp ahşap kullandı.

15 kişiden oluşan kostüm ekibi, üç ayda oyuncular için 2 bin parça kıyafet dikti.

Gül Oğuz, bir yıldır üzerinde çalıştıkları ‘Kurşun’ için yaptıklarını şöyle özetledi:

“1970’ler, kıyısından da olsa yakaladığım bir dönem. O yılların renkli atmosferine tanıklık etmiş biri olarak, bu senelerin samimiyetini, kendine özgü dokusunu, güçlü bir hikayeyle ekrana taşımak istedim. 1970’li yılların yüzlerce filmini izleyip, arşiv çalışması yaparak hazırlandık. Ekranlara mevcut dizilerden çok farklı bir soluk getirecek ‘Kurşun’un, izleyiciyi cezbedeceği ve karşılık bulacağını tahmin ediyorum.”

ROBERT DOWNEY JR, NASIL MEHMET ALİ ERBİL OLDU?

Instagram’da @bethostern adlı mavi tikli bir hesap, Robert John Downey Jr’ın kucağında kediyle bir fotoğrafını paylaşıp, altına şunu yazdı:“Helen Rose having a consultation with Dr. Dolittle.”Kedi aşığı genç kadının bu paylaşımı yapmasının sebebi, oyuncunun yeni filmi ‘Dolittle’nin internet ve sosyal medyada paylaşılan afişine bir gönderme.Çünkü afişte oyuncunun sekiz hayvanla fotoğrafı var, ama aralarında kedi yok. 537 bin takipçisi olan genç kadının, “Helen Rose, ‘Dr. Dolittle’ ile istişarede bulundu” diye yaptığı paylaşım, çok geçmeden evrim geçirdi ve Twitter Türkiye’nin gündemine girdi.

Peki nasıl oldu bu?

Oyuncunun, “Helen Rose ve ben, kalp kalbe yaşıyoruz” yanıtıyla ‘repost’ ettiği, Gwyneth Paltrow’un, “Çok tatlı görünüyorsun, bu saç kesimini seviyorum” diye yazdığı, 5.5 milyon takipçinin beğendiği fotoğrafı, Türkiye’de Mehmet Ali Erbil sanıp, yorum yapanlar kimler mi? Sosyal medya sazanları!

ROJİN’DEN YOL TÜRKÜLERİ

Otomobille İstanbul dışına çıktığımda en çok dinlediğim CD, Elif Buse Doğan’ın albümüydü... Çünkü şarkıcının sesi ve söylediği türküler sayesinde, uzun yol seyahatim bir hayli dingin geçiyordu. Hafta sonu İstanbul’dan Kartepe’ye gidişte ve dönüşte ise Rojin’in yeni çıkardığı ‘Bakkal Mahmudun Kızı’nı dinledim.

Beş eserin olduğu albümdeki ‘Bir Kararda Durmayalım’, ‘İki Dağın Arasında’, ‘Bakkal Mahmudun Kızı’, ‘Yaram Sızlar Ağırır Başım’ ve ‘Karanfil Deste Gider’, uzun yolda bana eşlik eden türküler oldu.

SAMSUNG’UN REKLAM VERMEDİĞİ YAPIMLAR

Samsung Electronics Türkiye’nin, kadına şiddeti özendirdiği gerekçesiyle reklam vermeyi kestiği dizileri merak ediyordum. Çünkü şirketin yaptığı açıklama şuydu:“Samsung Electronics Türkiye olarak, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan, senaryosunda sistematik şekilde kadına ve çocuğa fiziksel ya da ruhsal şiddet içeren hiçbir dizi ve programa; Eylül 2019 yeni yayın dönemi itibarıyla reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmesinde bulunmama kararı aldık.”

Samsung Türkiye’nin ‘Tadında İnternet’ kampanyasının tanıtımında bu konuyu sorduğum yöneticiler, söz konusu diziler ve programların adını vermedi, ama şunu söyledi: “O açıklamadan sonra reklam vermeyi kestiğimiz dört dizi, iki de televizyon programı söz konusu.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Dedikodu; nefret edenler tarafından çıkarılır, aptallar tarafından yayılır, geri zekalılar tarafından inanılır.” (Anonim)