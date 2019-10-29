TRT 1’in gündüz kuşağı programı ‘İyi Fikir’in hayli uzun süren ‘yaz tatili’ bitmek üzere... TRT’nin İstanbul Ulus’taki stüdyolarından canlı yayınlanan ve hedef kitlesi kadınlar olan program, kasım sonu veya aralık başı gibi seyircisiyle buluşacak. Harbiye’de karşılaştığım program ekibinden televizyoncu tanıdığım, ‘İyi Fikir’in sezona geç başlamasının sebebi için şunları söyledi: “TRT’nin Ulus’taki binası olası Marmara depremi için yapılan testi geçemediği için boşaltıldı. Programa yeni stüdyo bulunması uzun sürdü.” TRT’nin neredeyse her sezon başka bir ünlü kadına sundurduğu ‘İyi Fikir’de bu gelenek değişmedi. Esra Harmanda, Züleyha Ortak, Ece Erken’den sonra Pelit Çift’in kameralar karşısına geçtiği proje, bu kez TRT 1’in eski ana haber spikerlerinden birine teslim. TRT Ana Haber’den sonra TRT Haber’de yaptığı programlarla seyirci karşısına çıkan Seval Çöpür, ‘İyi Fikir’in yeni sunucusu oldu. TRT’nin iç yapım programı, yeni sunucusu ve yenilenen formatıyla ekranda olacak.

DİZİLER ‘TIMARHANE’ OYUNCULAR ‘HASTA’!

Artık önceliğinin sahne ve sinema olduğunu açıklayan Uğur Yücel’in televizyon dizileri için söyledikleri ilginç: “Haftalık dizi tımarhanesine bir daha yatmak istemiyorum.” Uğur Yücel, bu saptamayı dizi çekerken yapsa, anlamlı olurdu. Bu sözleri o zaman, “Bir oyuncunun içinde bulunduğu durumu kara mizahla eleştirisi” olarak değerlendirmek mümkündü. Yücel, hayatını oyunculuk, senaristlik, yapımcılık ve yönetmenliğe adayan başarılı bir sanatçı. Ama gel gör ki filmi vizyondayken “Türkiye’de dizi deli işi” anlamındaki bu sözlerin sahibi, epeydir oynadığı diziler erken final yapan şanssız oyunculardan biri...

O yüzden Yücel’in bu sözlerini, dizi işine olan gönül kırıklığı diye yorumluyorum.

‘Fİ-Çİ-Pİ’DEN DERS ÇIKARDI SENARYOSUNU KENDİ YAZDI

Çok okunan ‘Fi-Çi-Pi’ adlı üçlemesi televizyona uyarlanan Azra Kohen, sütten ağzı yanınca, yoğurdu üfleyenler gibi yaptı. Kohen, çok satan son kitabı ‘Gör Beni’nin senaryosunu bu kez kendi yazdı.

Neden mi?



Çünkü Kohen’in yazdığı üçlemeden Puhu TV’de yayınlanan ‘Fi’yi, kitaptaki karakterlere uygun senaryolaştıran Ay Yapım, sıra ‘Çi’ye geldiğinde sözleşmeye aykırı davranınca yazar, ihtarname çekip, diziyi durdurdu. Konu yargıda şimdi. ‘Magazin Noteri’nin canlı yayınında ‘Fi-Çi-Pi’yi İtalyanlar’ın dizi yapacağını açıklayan Azra Kohen, son kitabı dizi yapıldığında aynı sorunu yaşamamak için ‘Gör Beni’nin senaryosunu kendi yazdı. Kohen, ‘Gör Beni’nin dizi yapılması için görüşmelerinin sürdüğünü söyledi, ama yayıncı kanalı açıklamadı.

EVLİLİKLERİNİN İKİNCİ YILINDA DÜĞÜN PLANI

Milliyet Magazin Servisi muhabiri arkadaşımız Emrah Akçaay ile Melisa Elif Yazıcı’nın nikah şahitleri arasında Muazzez Ersoy ile Arda Turan da vardı. Merak ettiğim için Arda Turan’a daha önce nikah şahitliği yapıp, yapmadığını, yaptıysa o evliliklerin sürüp sürmediğini sordum. Milli futbolcu, “Yapmaz olur muyum? Nöbetçi nikah şahidi gibiyim” dedi. Aslıhan Doğan’la 11 Mart 2018’de nikah masasına oturan, bu evlilikten bir yaşına giren Hamza Arda adlı oğlu olan Turan, sohbet sırasında, düğün ya da evlilik yıldönümü partisi gibi bir şey yapmayı düşündüklerini söyledi. “Ne zaman?” soruma Turan, “Şayet Türkiye Kupası maçları olmazsa Süper Lig’e verilen arada ya da yaza” diye yanıt verdi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Kadının işi elden geldiği kadar çabuk, erkeğin ise elden geldiği kadar geç evlenmektir.” (George Bernard Shaw)