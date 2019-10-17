Operasyonu takip eden habercileri eleştirenler

“Gazetecilerin üzerine terasta ateş ediliyor, bizim bir milletvekilimiz bununla alay ediyor. ‘Yok canım orada sniper mı olur?’ diyor. Ya sen milletin vekilliğini nasıl yapıyorsun, gazetecini nasıl koruyorsun? Git Alman’dan, Amerikalı’dan örnek al.”

Barış Pınarı Harekâtı başladığından bu yana Suriye sınırından haber geçenlere sahip çıkan kim biliyor musunuz?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu... TBB Başkanı, çok zor şartlarda Afrin’e gittiğim için biliyorum, haber kovalayanlara yapılan haksızlığa Ağrı’dan isyan ederken, günlerdir basın meslek örgütlerinden ses yok...

Neden mi?

Çünkü, operasyon bölgesinde habercilik yapanları itibarsızlaştırmaya çalışanların çoğu medya mensubu...

Hepimizi ilgilendiren onca sıcak haber varken, ABD, AB ve Arap Birliği, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışırken Türk milletvekili ve basın mensuplarının, Barış Pınarı Harekâtı’nı takip eden habercileri hedef haline getirmesi düşündürücü.

Barış Pınarı Harekâtı’nı takip edenlerden ‘yalan’ ya da ‘yanlış haber’ yapan varsa elbette ki eleştirilmeli.

Habercinin miğferi, kıyafeti, makyajı, çelik yeleğindeki yazı, operasyon ve yansımalarından önemliyse, tuhaflık bende demek ki!

Operasyon haberleri yapanlara, “Haber sundukları ve poz verdikleri yer Suriye değil, Türkiye. Gitsene Suriye’ye? Göstersenize bize, YPG’lilerle en önde çatışanlar Suriye Milli Ordusu mu yoksa Türk askeri mi?” diye akıl vereni izledim televizyonda. Operasyon bölgesine TSK’dan izinsiz giriş yapmanın yasak olduğunu bile bilmiyor. Aynı TV yorumcusu şunu bile dedi:

“Ne o öyle çelik yeleğin üstündeki kocaman ‘Press’ yazısı. Karşındakiler ne anlar İngilizce’den? İnsan Arapça yazdırır onu?”

İstanbul’dan ahkam kesmek, akıl vermek, eleştirmek kolay.

Madem Barış Pınarı Harekâ- tı’nın sıcak haberlerini yapanlar beceriksiz, o zaman operasyon bölgesine alalım sizi. Gidin ‘Sıfır noktası’na da görelim haberciliğinizi.

ŞARKICI SILA’NIN YOUTUBE BAŞARISI

2019’da en çok konser verenlerden biri Sıla Gençoğlu, YouTube’da da zirvede...

Şarkıcı, 13 video’sunun son bir aylık izlenmesiyle YouTube’un dünya listesinde 164’üncü sıraya yükseldi.

Sıla, YouTube’un son üç ayda dünya genelinde en çok izlenenleri arasında 77’nci...

YouTube’un dünya genelinde en çok izlenen ilk 500 listesinde, Gençoğlu’ndan başka Türk şarkıcı yok. Sıla’nın YouTube’daki bu yükselişinde oynadığı reklamın payı da olabilir. ‘Eğlence’ kategorisindeki dünya sıralamasında Kanal D 102’nci, FOX’un yeni dizisi ‘Mucize Doktor’ ise genel kategoride 494’üncü sırada.

Bünyesinde onlarca şarkıcı ve yüzlerce video olan Netd Müzik, ‘müzik’ kategorisinde dünyanın birçok dev şirketini geride bırakıp 12’nci sıraya yerleşti.

‘ASKER SELAMI’ NEDEN HEPSİNİ RAHATSIZ ETTİ!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımı futbolcularımızın gol sevinçlerini asker selamıyla göstermesinin sebebi, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Suriye’ye operasyona giden askerlerimize moral ve destek. Sadece futbolcular değil, katıldıkları uluslararası turnuvalarda kürsüye çıkan sporcularımız da gösterdi bu milli duruşu.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımı futbolcularımızın gol sevinçlerini asker selamıyla göstermesinin sebebi, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Suriye’ye operasyona giden askerlerimize moral ve destek. Sadece futbolcular değil, katıldıkları uluslararası turnuvalarda kürsüye çıkan sporcularımız da gösterdi bu milli duruşu.Fransa-Türkiye maçını yayınlayan Fransızlar, attığımız golden sonra futbolcularımızın asker selamı vermesine sansür uygulayıp, ekrana vermedi. Alman FC St. Pauli Kulübü, Barış Pınarı Harekâ- tı’na tweet’le destek veren futbolcusu Enver Cenk Şahin’i kadro dışı bıraktı.Arnavutluk ve Fransa maçlarında futbolcularımızın asker selamını, ‘Potansiyel politik ve provakatif hareket’ sayan UEFA, hakkımızda soruşturma başlattı. Batılılar’ın, Türkler’in ‘asker selamı’ndan bu denli rahatsızlık olmasının tek sebebi var; o da şu:Türkler’in askerine duyduğu sevginin değil, Suriye operasyonunun zafer işareti olarak algılıyorlar bu hareketi ve istemiyorlar başarılı olmamızı...

GÜNÜN SÖZÜ

“Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak.” (Can Yücel)