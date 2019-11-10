Sabahattin Ali yazdı, Ferhat Göçer söyledi

Ferhat Göçer’in ‘Sabahattin Ali - Aldırma Gönül’ adlı tek kişilik oyununu, özel gösterimde izledim. Haldun Çubukçu’nun senaryosunu yazdığı, Ezel Akay’ın yönettiği, ‘Aldırma Gönül’, 45’er dakikalık iki bölümde sahnelenen müzikli bir gösteri... Beş müzisyenin eşlik ettiği ‘Aldırma Gönül’de Göçer, Sabahattin Ali’nin kısa ama edebiyat adına verimli hayatını sahneye başarıyla taşıdı.



Şarkıcının oyunda söylediği parçalar edebiyatçının yazdığı, bestelendikten sonra ünlü sanatçıların okuyup dilimize pelesenk ettiği şu ölümsüz eserler:

‘Çocuklar Gibi’, ‘Melankoli’, ‘Göklerde Kartal Gibiydim’, ‘Ben Gene Sana Vurgunum’, ‘Aldırma Gönül’, ‘Geçmiyor Günler’, ‘Dağlar’, ‘İstek’ ve ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz.’



Bestesi Göçer’e ait Sabahattin Ali’nin ‘Yetmez mi?’ şiiri de şahane bir parça oldu.









Şarkıcı, ‘İçimizdeki Şeytan’, ‘Kürk Mantolu Madonna’, ‘Kuyucaklı Yusuf’ ve ‘Değirmen’ gibi ölümsüz eserlerin yazarı Sabahattin Ali’yi, usta oyuncular gibi başarıyla canlandırdı. 41 yaşında ölen edebiyatçının hangi şiiri ne zaman, nerede ve hangi ruh haliyle yazdığını anlatan oyun, adeta zamanın ruhunu nakşetti şarkıların içine... Rejisi, senaryosu, ışığı, dekoru ve Göçer’in başarılı oyunculuğu sayesinde, Sabahattin Ali’nin hayatı adeta film şeridi gibi akıp gitti ‘Aldırma Gönül’ün ilk gösteriminde!



GÜLBEN ERGEN’LE KANLI, CANLI YAYIN



Yeşim Salkım ve Seren Serengil’den sonra Gülben Ergen de konuk oldu ‘Magazin Noteri’ne... Ergen’i sevenler kadar sevmeyenlerin de merak ettiği canlı yayını izleyenlere, objektif ve tarafsız gazeteciliğin nasıl yapıldığını gösterdik.



İlkay Buharalı’yla amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olduğu için, “Sorulmaz”, “Soramazlar”, “Bazı konulara girilmeyeceğinin garantisini almadan yayına çıkmaz” denilen Ergen’e, her şeyi sorduk. Şarkıcı, eski defterlerin yeniden açılmasına sebep olacak sorular karşısında birkaç kez kalkıp gitmek istedi, ama bana ve izleyenlere saygısı bunu engelledi.









Yayında gerildiği de oldu, sıkıntıdan kaşıdığı sırtını kanattığı da... İki saatlik kanlı ve canlı yayında Ergen, magazinlere manşet olacak birçok samimi açıklamada bulundu.



Yeşim Salkım ve Seren Serengil’den sonra Ergen’i aynı koltuğa oturtup, davet sahibi-misafir ilişkisine, objektif gazeteciliğe helal getirmeden iki saat başarılı bir canlı yayın yaptık.





‘EVLİ ADAMDAN SEVGİLİ OLMAZ’



Nilgün Belgün’ün “Sen, benim hayatla nasıl geçindiğimi en iyi bilenlerdensin” notuyla imzaladığı ‘Hayatla Geçinmeyi Seçtim’ kitabını, bir solukta okudum. Belgün’ün kitapta anlattıklarından bilhassa şov dünyasında ‘iş’le ‘aşk’ı karıştıranların alacağı çok ders var. İşte onlardan biri:

“20’li yaşlarımda ünlü bir tiyatroda çalışıyordum. Oyunculardan genç bir kız, evli başrol oyuncusuyla aşk yaşıyordu. Nasıl büyük bir aşk; ölüyorlar birbirlerine. Kızı her akşam o adam bırakıyor evine. Bir akşam yine oyundan sonra birlikte otoparka gittik. Bunlar otoparkta yan yana dururken bir anda adamın karısı çıktı ortaya. Kıyamet koptu. Küfürler, tokatlar havada uçuşuyordu.









Ne yapacağımı şaşırdım. Kızı aldık bizim otomobile, perişan durumda. Adam da aldı karısını gitti. Kız sabaha kadar ağladı. Ertesi gün oyun var, kalktık gittik tiyatroya.



Adam geldi ve o aşkından ölüp bittiği, yere göğe sığdıramadığı kızın yüzüne bile bakmadı. Bildiğin tanımadı! Sanki aralarında hiçbir şey olmamış, 40 yıllık yabancı gibi davrandı.



Hayatımın en büyük korkusunun üzerine en büyük tecrübelerinden birini edindim: Evli adamdan sevgili olmaz.”



Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81’inci yıl dönümünde özlem ve saygıyla anıyorum...



GÜNÜN SÖZÜ



“Size ne yapacağınızı söyleyebilirim ama ne düşüneceğinizi asla!” (Sokrates)

