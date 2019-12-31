Koca bir yıl bitti. 2019’a “Elveda”, 2020’ye “Merhaba” derken, geride kalan bir yılda ünlüler dünyasında neler olup bitti diye baktığımızda şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza...

Medya Takip Merkezi (MTM)’nin, Magazin Gazetecileri Derneği için yaptığı çalışmaya göre 2019, birçok değerli sanatçıyı kaybettiğimiz bir yıl oldu.

2019 yılında evlenen ünlü sayısı, boşananlardan fazla...

İşte son gününü yaşadığımız yılda şov dünyasında olup-bitenler ve sayılarla 2019...

Evlenen çift sayısı: 18

- Hazal Kaya-Ali Atay

- Fazıl Say-Ece Dağıstan

- Demet Şener-Cenk Küpeli

- Mesut Özil-Amine Gülşe

- Aylin Coşkun-Volkan Aslan

- Ebru Şallı-Uğur Akkuş

- İnci Türkay-Atilla Saral

- Müge Boz-Caner Erdeniz

- Seren Şirince-Tobias Sutter

- Bartu Küçükçağlayan-Merve Özgüle

- Eser Yenenler-Berfu Yıldız

- Seda Güven-Ali Gürel

- Deniz Baysal-Barış Yurtçu

- Sahra Işık-İdris Aybirdi

- Ziynet Sali-Erkan Erzurumlu

- Tülin Şahin-Pedro de Noronha

- Selin Ciğerci-Gökhan Çıra

- Gizem Kayalı-Murat Binici

Boşanan çift sayısı: 14

- Işın Karaca-Tuğrul Odabaş

- Alper Saldıran-Pelin Tuncegil

- Algı Eke-Ulaş Torun

- Seda Türkmen-Bora Akkaş

- Burcu Esmersoy-Berk Suyabatmaz

- Serdar Ortaç-Chloe Loughnan

- Özcan Deniz-Feyza Aktan

- Zerrin Özer-Murat Akıncı

- Ezgi Eyüboğlu-Kaan Yıldırım

- Akasya Asıltürkmen-Serdar Özmen

- İbrahim Kutluay-Demet Şener

- Tuğba Özay-Ludovic Fattizzo

- Necati Şaşmaz-Nagehan Kaşıkçı

- Tuğçe Tayfur-Taner Şafak

Vefat eden sanatçılar: 17

Ayşen Gruda, Yalçın Menteş, Erdoğan Sıcak, Aytaç Arman, Ümit Yesin, Dilber Ay, Eşref Kolçak, Enis Fosforoğlu, Küçük İskeder, Yalçın Gülhan, Cengiz Sezici, Umur Bugay, Devran Çağlar, Süleyman Turan, Tarık Ünlüoğlu, Yıldız Kenter ve Tunç Başaran.

‘Kimsenin tribini çekemem’

Her anketin önce künyesine bakarım. Kaç ilde kaç kişiyle, hangi yöntemle yapıldığı gibi bilgilerin açıklanmadığı anketlere itibar etmem. Çünkü yapanların tek amacı var, o da; ankette ismi geçen ünlüler üzerinden şirket reklamı.

Yıldız Tilbe, ‘Sosyal Medyayı En Etkili Kullanan Ünlüler’ listesinde yok, ama Twitter’ı en etkili kullanan yıldızlardan biri.

Bakar mısınız Tilbe’nin şarkı sözü olabilecek şu tweet’ine?

“Ağzı kapalı olan Antep fıstıklarını bile çöpe atıyorum ben. Kimsenin tribini çekemem.”

KADINLAR VE AYNALAR

Oyuncu Başak Sayan, ‘Bağlanma Korkusu’, ‘Kelebeğin Kaderi’, ‘Ölü Kuşların Sessizliği’ ve ‘Nigahdar’ romanlarının ardından ilk otobiyografi kitabını çıkardı. Sayan, ‘Sen Değişirsen Her Şey Değişir’de, kendi hayatında ipleri nasıl ele geçirdiğini, içsel yolculuğunda nelerle karşılaştığını yazdı.

Kitabında, ‘Dünya bir aynadır, senin içinde ne varsa onu yansıtır’ vurgusu var. Nazlı Çevik Azazi’nin kişisel gelişim kitabı ‘Şifa Veren Masallar’da da benzer bir gönderme söz konusu:

“Masal ruhun aynasıdır. Başka türlü söylenemeyecek olan hakikatler masalın diliyle konuştuğunda, o masalın aynasında gördüğümüz ruhumuzun gizli parçalarıdır.”

Tuba Büyüküstün’ün şarkıcılık denemesi

YouTube’da adına kanal açan Tuba Büyüküstün, stüdyoya girip Ercan Saatçi’nin ‘Sayenizde’ şarkısını okudu. Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen’in evde çektiği klibini YouTube’a yükledi ve altına şunları yazdı:

“Ercan Saatçi’nin 1995’te çıkardığı ilk solo albümü ‘Sayenizde’nin en kullandığım cümlesi oldu yıllarca; ‘Of Allah’ım of, nedendir hep zorda sana gelişim’ sözleri... Hayatımız yolunda giderken es geçip, zora düştüğümüzde aklımıza gelenler... Dört ay önce bir gün stüdyoda bulduk kendimizi, beş gün sonra da evde bir kamera ve beş kişiyle... Ve böyle bir video çıktı. Benim için hayatta bir deneme daha.” MUTLU YILLAR!

GÜNÜN SÖZÜ

“Seni iki şey anlatır; hiçbir şey yokken gösterdiğin sabır, her şeyin varken sergilediğin tavır.” (Mevlana)