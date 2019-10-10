Vicdan sahibi bir insan, vicdansız babanın kızını döverken çekilmiş video’sunu Twitter’da paylaşırken #TuğbayaYardımEdin çağrısı yaptı:

“19 yaşında Tuğba, babasından işkence görüyor. Annesi yatalak. Daha önce polise gitti, ancak 10 gün uzaklaştırmayla baba serbest bırakıldı. Siz de tweet’le butonuna basarak Tuğba’nın çığlıklarını herkese duyurun.”

Vicdan sızlatan video’yu izleyenler Tuğba’ya yardım için parmaklarını çalıştırınca kar tanesi kısa sürede çığa döndü.

AHBAP Başkanı Haluk Levent, “Kızımıza ulaştık. Maalesef baba tarafından Tuğba’ya daha kötü davranışlar söz konusu. Avukatımız her türlü hukuki durumlarla ilgilenecek. Kızımızın sağlık, geçinme ve barınma sorunlarını çözeceğiz” diye yazınca konu; 200 bin civarındaki etkileşimle Twitter’da gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hakkında soruşturma açtığı baba gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Bakanlık olarak Tuğba kızımızla iletişim halindeyiz. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz” dedi. Ne sayesinde oldu bu? Demek ki, sadece kötülere bırakılmayacak, hayırlı işlere vesile olacak ideal bir mecra sosyal medya.

YILDIZ’IN BEDDUASI VE ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Eğer Türkiye, Kürtler’i vurursa, ekonomik yönden mahvederiz” tehdidi her Türk gibi Yıldız Tilbe’yi de kızdırdı.

“Allah Amerika’nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin, dünya kurtulsun. Amin” diye tweet atan şarkıcı, ardından bakın nasıl bir çağrı yaptı?

Tilbe, “Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa, biz ambargo uygulayalım” diye başlayan çağrısını şöyle sürdürdü:

“Üslerini kapatalım, sebze-meyve hiçbir şey vermeyelim. Tohumları başını yesin, almayalım. Mallarını ithal etmeyelim. Ekelim, biçelim; hiçbirine ihtiyacımız yok.”

KIBRIS’TAKİ ‘THE NORT’UN KÜRATÖRÜ MEHMET TURGUT

İtalya, Norveç, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan, Kıbrıs ve Türkiye’de çektiği fotoğraflarla 30 ülkede katıldığı 300’den fazla sergide 35 ödül kazanan Haktan Okumuşoğlu, yeni sergisini 19 Ekim’de açacak.İtalya, Norveç, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan, Kıbrıs ve Türkiye’de çektiği fotoğraflarla 30 ülkede katıldığı 300’den fazla sergide 35 ödül kazanan Haktan Okumuşoğlu, yeni sergisini 19 Ekim’de açacak.Merit Royal Hotel’de açılacak ‘The Nort’ adlı serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Turgut, Merit International Casinos F&B Koordinatörü Haktan Okumuşoğlu ve fotoğrafları için şunları yazdı:“Güzelliği ayırt etmeyi biliyor, estetik olana ilgi duyuyor ve tutkulu olduğu fotoğraf sanatı için on binlerce kilometreyi ardında bırakabiliyor. Fotoğrafladığı her yeri, yaşanılmak istenen bir mekana dönüştürüyor.”Okumuşoğlu, iki yılda dokuz ülkede çektiği 100 fotoğraftan Turgut’un seçtiği 31 fotoğraf için, “Sergideki 14 fotoğraf, Norveç Lofoten adalarından. Zorlu kış şartlarında, kuzey ışıklarının muhteşem görüntülerini ölümsüzleştirmeye çalıştım” dedi.

ETÇİ NUSRET’İN EK İŞİ BU!

Kendine özgü ete tuz serpme yöntemi ‘Salt Bae’ sayesinde Türkiye’nin dünya çapında en ünlü sosyal medya fenomeni olan Nusret Gökçe, dünyanın ünlü film, müzik ve futbol yıldızlarıyla samimi pozlarını paylaşınca takipçi sayısı katlandı.

Nusret’in yaptığı son paylaşım yine olay oldu. Faik Şahenk İlkokulu’ndan mezun olduktan sonra başladığı kasaplık sayesinde Ferit Şahenk’le iş ortaklığına kadar yükselen Nusret Gökçe, bu kez ayakkabılarıyla gündem yarattı. Takipçileri Nusret’in fotoğrafında vücuduna oranla birkaç beden büyük duran ayakkabılarını diline doladı.

GÜNÜN SÖZÜ

“Üç şeyden kork; Allah’tan, nefsinden, Allah’tan korkmayandan.” (İbn-i Arabi)