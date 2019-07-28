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HaberlerCaddeAli Irmak “Dur” diyor
28.07.2019 - 18:06

Ali Irmak “Dur” diyor

Irmak Yapım’ın sahibi Ali Irmak, pop müziğin geldiği noktaya isyan etti, kendi şarkılarını yapmaya başladı.

Ali Irmak “Dur” diyor

“Bütün şarkılar birbirine benziyor” diyen Ali Irmak, farkını “Senin Umrunda mı” ve “Keçileri” şarkılarıyla ortaya koymaya çalıştı. Irmak’ın son çalışmasıysa “Dur” single’ı oldu.

Şarkıcı, “Daha ne söylediğini dahi bilmeyen insanların, şarkılarıyla dinleyicilerin bilinçaltına negatif düşünceler soktuğunu gördüğümde buna inanamadım. Çok yazık. Dünya ölüyor aşksızlıktan, sevgisizlikten. Sevgiyi anlatalım, samimiyetten, dostluktan bahsedelim hep birlikte. Düşmanlıklar, kavgalar bitsin. Sevgi her yere yayılsın” dedi.

Benimle Söyle'de Eftalya Fettahoğlu sesiyle geceye damga vurduKanal D ekranında yayınlanan Benimle Söyle yarışması yarı finalde Eftalya Fettahoğlu Emirmiran "Türkmen Gelini" türküsüyle geceye damga vurdu.
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