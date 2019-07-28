Ali Irmak “Dur” diyor

“Bütün şarkılar birbirine benziyor” diyen Ali Irmak, farkını “Senin Umrunda mı” ve “Keçileri” şarkılarıyla ortaya koymaya çalıştı. Irmak’ın son çalışmasıysa “Dur” single’ı oldu.

Şarkıcı, “Daha ne söylediğini dahi bilmeyen insanların, şarkılarıyla dinleyicilerin bilinçaltına negatif düşünceler soktuğunu gördüğümde buna inanamadım. Çok yazık. Dünya ölüyor aşksızlıktan, sevgisizlikten. Sevgiyi anlatalım, samimiyetten, dostluktan bahsedelim hep birlikte. Düşmanlıklar, kavgalar bitsin. Sevgi her yere yayılsın” dedi.