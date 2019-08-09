Ali Sayar rüzgarı

Plaj ve restoran hizmeti veren mekanda Sayar, müzikleriyle cemiyet hayatının ünlü isimlerini eğlenceye doyurdu. Her hafta salı, perşembe ve cuma günleri DJ kabinine geçen işletmeci, tatilcilere keyifli bir akşam yaşattı. Sayar’ı dinlemeye gelenler arasında, Melis-Burak Hatipoğlu, Aslı-Metin Şen, Gülin-Burak Karabacak, Eda Kosif, Ayfer Toprak ve Nilgün Belgün gibi simalar vardı.







