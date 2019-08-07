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HaberlerCaddeAli Sunal baba oldu
07.08.2019 - 11:27

Ali Sunal baba oldu

Oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade'nin kız bebeği dünyaya geldi. Ünlü çift, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bugün saat 07:24’te dünyaya gelen bebeğe Narin adını verdi.

Ali Sunal baba oldu

Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici, 2 kilo 643 gram olarak dünyaya gelen Narin bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Ali Sunal, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrara, "Ben baba oldum. Rüya gibi.. Hoşgeldin canım kızım, güzel Narin’im. Benim hayatım Nar bebek" notunu yazdı.

Ali Sunal baba oldu

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