Ali Sunal baba oldu

Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici, 2 kilo 643 gram olarak dünyaya gelen Narin bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Ali Sunal, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrara, "Ben baba oldum. Rüya gibi.. Hoşgeldin canım kızım, güzel Narin’im. Benim hayatım Nar bebek" notunu yazdı.