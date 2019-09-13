Ali Sunal: Bir kardeş daha isteriz

Gazetecilere açıklama yapan Ali Sunal, "Sanatçının ve sanatın yanındayım, çok güzel ve değerli sanatçılar var. Merakla içeriyi gezmeyi bekliyorum, çok güzel ve önemli eserler olduğuna eminim" dedi.

Geçtiğimiz aylarda kız çocuğu sahibi olan oyuncu, "Artık kocaman oldu, evde onun konforunu sağlayıp ufak bir kaçamak yaptık" şeklinde konuştu. Bebek büyütme hakkında Ali Sunal, "Ailelerimiz yardımcı oluyor tabii ki. Bizim de kendi yardımcımız var zaten. Sağ olsunlar kimse bizi yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Bir çocuk sahibi daha olmak istediklerini belirten ikili, "Önceliğimiz sağlıklı olması, inşallah bir kardeş daha isteriz" dedi.