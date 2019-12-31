Ali Sunal'dan aile pozu

Nazlı Kurbanzade, Instagram'da yayınladığı aile pozuna, "Meğer bizim bir kızımız olacakmış. Uyurken özlemek diye bir şey varmış. Hayat ondan önce ve ondan sonra olarak ikiye ayrılacakmış. Ne çok sevgi varmış meğer içimde. Öpmeye koklamaya doyamadığım, o bir kez gülsün diye binbir şekle girdiğim, her haline aşık olduğum bir kızım oldu bu sene. Çok şükür! 2019 bizim icin çok güzel ve unutulmazdın. 2020 hepimiz için, tüm sevdiklerimizle birlikte mutlu, sağlıklı, huzur dolu olsun. Herkese mutlu yıllar" notunu düştü.

Aynı fotoğrafı sosyal medya hesabına taşıyan Ali Sunal, "Canım Nazlı ne güzel yazmışsın. Sizi seviyorum güzel ailem. Herkese iyi seneler" mesajını yazdı.