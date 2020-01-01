Ali Sunal'ı ağlatan an
Oyuncu Ali Sunal, kızı Narin'in dedesi Kemal Sunal’ın fotoğrafına verdiği tepkiyi, sosyal medya hesabından paylaştı. Bu an sayesinde gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Sunal, duygularını takipçilerine aktardı.
Ağustos ayında kızı Nazlı'yı kucağına alan Ali Sunal, babalığın keyfini takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Sunal son olarak, kızı Narin'in dedesi Kemal Sunal’ın fotoğrafına verdiği tepkiyi takipçilerinin beğenisine sundu.
Sunal duygularını şu sözlerle ifade etti: Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı... Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler...
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Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı 😊 Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle 🤗 Benim için yılın en duygusal anı 🧡 hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler... #Narkızım #KemalSunal #CanımBabam #Narikom #NazlıYarim @nazlikurs