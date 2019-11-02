Alican Ulusoy, Müşfik Kenter'i unutmadı

'Küçük Şeyler' filminde; çalıştığı firmadan kovulduktan sonra hayatı değişen 'Onur' karakterine hayat veren Alican Yücesoy, 26. Adana Altın Koza Film Festivali'den sonra 56. Antalya Altın Portakal Film Festivalin'de de 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Sahnede kısa bir konuşma yapan Yücesoy, annesi ve babasına teşekkür ederken, ödülünü "İyi ki hocam olmuş" dediği merhum usta tiyatrocu Müşfik Kenter ve "Meslek büyüğüm" diyerek konuşmasında sevgisini de dile getirdiği Uğur Polat'a itaf etti.