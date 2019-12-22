22.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER
‘Alice’ devam edebilir’
Ezgi Mola, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı.
Yer aldığı ‘Alice Harikalar Diyarında’ müzikalinin bu sezon final yapacak olmasına oyuncu, “Halen kapalı gişe oynuyoruz. Normalde mayıs ayının sonunda bitecek ama belli olmaz. Belki seneye de devam edebiliriz” diye konuştu.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.