26.01.2020 - 07:50 |
Serdar Ortaç: Alın yazım böyleymiş!
Serdar Ortaç, Nişantaşı’ndaydı.
Şarkıcı, 14 Şubat’la ilgili, “Yalnız gireceğim. Kendimi seviyorum. Böyle tek mutluyum. Sağlığım yerinde olsun yeter. Alın yazım böyleymiş” dedi.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.