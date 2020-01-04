Alina Boz: Sadece iki uzun ilişkim oldu

Kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt veren Alina Boz, özel hayatı hakkında da konuştu.

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le uzun süredir aşk yaşayan oyuncu, “Benim hiç date’im yok. İki tane uzun ilişkim oldu” dedi.

Rusya’da doğan ve 7 yaşında ailesiyle Türkiye’ye gelen Boz, çocukken pilot olmak istediğini de söyledi: Lisedeyken pilot olmak istiyordum. Ancak Türk kimliğim yoktu, Türk olmayanlar havacılık okullarına giremiyormuş.

"SEZEN AKSU'YU ÇOK SEVERİM"

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le aşk yaşayan oyuncu, en sevdiği şarkıcıları sıralarken Minik Serçe'yi de saydı: MFÖ ve Athena’yı severim. Sezen Aksu’yu da çok severim.