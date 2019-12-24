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24.12.2019 - 10:06 |

Alişan duyurdu: Avukatım hukuki işlem başlattı

Şarkıcı Alişan, kendisi adına açılmış sahte Facebook hesabı konusunda takipçilerini uyardı.

Alişan duyurdu: Avukatım hukuki işlem başlattı

Alişan, sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, kendi adına açılmış sahte Facebook hesabının görüntüsünü paylaştı ve altına da şunları yazdı:
“Benim Facebook hesabım yok… Hiçbir zaman da olmadı. Benim adıma açılmış bu sahte hesaba itibar etmeyiniz. Avukatım ayrıca bu sahte hesapla ilgili hukuki işlemi başlattı.”

Alişan duyurdu: Avukatım hukuki işlem başlattı

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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