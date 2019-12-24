Alişan duyurdu: Avukatım hukuki işlem başlattı

Alişan, sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, kendi adına açılmış sahte Facebook hesabının görüntüsünü paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Benim Facebook hesabım yok… Hiçbir zaman da olmadı. Benim adıma açılmış bu sahte hesaba itibar etmeyiniz. Avukatım ayrıca bu sahte hesapla ilgili hukuki işlemi başlattı.”