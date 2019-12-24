24.12.2019 - 10:06 |
Alişan duyurdu: Avukatım hukuki işlem başlattı
Şarkıcı Alişan, kendisi adına açılmış sahte Facebook hesabı konusunda takipçilerini uyardı.
Alişan, sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, kendi adına açılmış sahte Facebook hesabının görüntüsünü paylaştı ve altına da şunları yazdı:
“Benim Facebook hesabım yok… Hiçbir zaman da olmadı. Benim adıma açılmış bu sahte hesaba itibar etmeyiniz. Avukatım ayrıca bu sahte hesapla ilgili hukuki işlemi başlattı.”