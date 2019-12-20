Alişan herkesin merak ettiği soruyu cevapladı

Dün sosyal medyada paylaşılan sünnet düğünü fotoğrafının Alişan'a ait olduğu iddia edilmişti. Ancak dikkat çekici detaysa törene Bülent Ersoy'un da katılmış olmasıydı...

Haliyle herkes 'Bülent Ersoy, Alişan'ın sünnet düğününe katıldı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Tüm bu iddialara Alişan'dan yanıt geldi.

Türkücü, o karenin çekildiği günü şöyle anlattı:

“O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş.”