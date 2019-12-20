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20.12.2019 - 09:20 |

Alişan herkesin merak ettiği soruyu cevapladı

Şarkıcı Alişan'ın sünnet düğününde çekildiği iddia edilen fotoğraf, gündem yaratmıştı. Çünkü karede sünnet çocuğunun yanında Bülent Ersoy vardı.

Alişan herkesin merak ettiği soruyu cevapladı

Dün sosyal medyada paylaşılan sünnet düğünü fotoğrafının Alişan'a ait olduğu iddia edilmişti. Ancak dikkat çekici detaysa törene Bülent Ersoy'un da katılmış olmasıydı...

Haliyle herkes 'Bülent Ersoy, Alişan'ın sünnet düğününe katıldı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Tüm bu iddialara Alişan'dan yanıt geldi.

Türkücü, o karenin çekildiği günü şöyle anlattı:

“O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş.”

    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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    Cadde Yazarları

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