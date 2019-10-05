Alişan: İki dişinle her şeyi yiyemezsin oğlum

Buse Varol-Alişan çiftinin oğulları Burak, geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti. Bebeklerinin her anını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Alişan, bu defa oğlu Burak'la çektiği yemek yediği anlara ait videoyu Instagram'da paylaştı.

Çataldaki yiyeceği önce Burak'a uzatan şarkıcı, daha sonra ise kendisi yedi. Alişan, videosunu "İki tane dişinle her şeyi yiyemezsin oğlum" notuyla paylaştı.