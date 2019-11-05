AliÅŸan ilk kez anlattÄ±: 'Okan Kurt' dedi, ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m kaldÄ±m

Kutlamaya geÃ§ gelen AliÅŸan, "EÅŸim Buse buradaydÄ±. Ã–zel bir geceye katÄ±larak sahne aldÄ±m, oradan buraya geldim. Demet ve Okan'Ä±n 8'inci seneleri, onlara bir Ã§icek yolladÄ±m. Ä°lk tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¼n ben Okan'Ä± tanÄ±yordum ama Demet benim Okan'Ä± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmiyordu. Demet bana 'Bir Ã§ocukla buluÅŸacaÄŸÄ±m' dedi. 'Ã‡ocuk kimmiÅŸ, neymiÅŸ, neyin nesi? dedim. 'Okan diye bir Ã§ocuk iÅŸte. Mersin'de iÅŸleri varmÄ±ÅŸ, Gaziantepli bir Ã§ocuk' cevabÄ±nÄ± verdi. 'Okan kim?' dedim, 'Okan Kurt' dedi, ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m kaldÄ±m. O gÃ¼nden bu gÃ¼ne sekiz yÄ±l geÃ§miÅŸ, 6 yÄ±l benim aram vardÄ± biliyorsunuz" sÃ¶zleriyle, salondaki herkesi kahkahaya boÄŸdu.Â