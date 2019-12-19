19.12.2019 - 13:12 |
Alişan: Yılbaşı programım Ankara'da
Şarkıcı Alişan, önceki gün oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte İstanbul Akvaryum'da görüntülendi.
Oğlu ile beraber Amazon ormanlarında yaşayan hayvanları, güney kutbundan gelen penguenleri ve köpek balıklarını izleyen Alişan, gün boyunca keyifli vakit geçirdi.
Ailece yemek yiyen Alişan, "Burak'tan daha çok biz keyif aldık sanırım. En yakın zamanda dalış yapmaya geleceğim. Yılbaşında programımız Ankara'da olacak. Yeni yılın ilk ayı güzel bir single parçası hazırladık. Yeni yıl ile birlikte single parçamı da çıkarmış olacağım. Umarım yeni yıl herkese uğur getirir" dedi.
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