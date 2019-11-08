Alişan'dan Çağla'ya: Seni bir daha hastanede görmek istemiyorum

Vücudundaki enfeksiyon sebebiyle bir haftadır hastanede yatan Çağla Şıkel, sevenlerini korkutmuştu.

Ablasının açıklamasından sonra, Şıkel'in kendisi de sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyince; herkes rahat bir nefes almıştı. Tüm bu gelişmelerden sonra Alişan da yakın arkadaşıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Çağla Şıkel'le daha önce çekilmiş bir videosunu Instagram hesabından paylaşan Alişan, "Canım gudumla... Çok şükür her şey normale dönüyor. Allah seni çocuklarına, ailene sevdiklerine bağışlasın gudum. Bir daha hastanede görmek istemiyorum seni" sözleriyle yakın arkadaşına iyi dileklerde bulundu.