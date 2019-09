Alişan'dan eşine pahalı hediye!

Oğulları Burak ve eşi ile yemek yiyen Alişan, çocuk bakımında usta olmaya başladığını söyledi: Her anne baba gibi ben de oğluma bakıyorum, yedirip altını da değistiriyorum.

Bakıcılarının dört diploması olduğunu söyleyen şarkıcı, “Herkes kesesine göre bakıcı tutuyor, biz de iyi bir yerden tuttuk, kimisi annesine kimisi de bebeğini komşusuna bırakıyor" dedi. Bakıcının annenin hayatını kolaylaştırmaktan başka bir işlevi olmadığını söyleyen Alişan, bakıcı tutan ailelere yönelik 'çocuklarını doğurup bakıcıya bırakıyorlar' şeklinde yapılan eleştirilere cevap verdi: Biz oğlumuza kendimiz bakıyoruz, bakıcılar annenin yükünü alırlar, yaptıkları sadece bu, oğlumuz hep yanımızda ve onunla asıl ilgili anne baba görevlerini biz yerine getiriyoruz, evladımıza kendimiz bakıyoruz.

"İNSANLAR EKRANDA KAOS VE KAVGA İSTİYORLAR"

Alişan, sunduğu 'Alicek Şanslıyız' adlı programın reyting nedeniyle format değiştirdiğini anlatıp, insanların son dönemde ekranda şiddet içerikli programlara daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi. Ekim ayında tekrar ekrana geleceklerini belirten şarkıcı, “Yayından kalkmıyoruz, format değiştiriyor tabii ki reytingden dolayı. Ekim ortasında yine ekranda olacağız. İnsanların beyinleri değişik, şu an biraz daha koas, kavga dövüş, tartışma, herkes birbirine girsin onu istiyor. Şu an eğlencelik bir durum yok ekranda. Şu an mesela kanallarda müzikli eğlence programı yok” dedi.

EŞİNE ARABA HEDİYE ETTİ

Eşine kırmızı renkli bir lüks bir araba (600 bin TL değerinde) alan Alişan, City's AVM çıkışı kendilerini görüntülemek isteyen gazetecileri fark edince araca binmekten vazgeçti. Yola yürüyerek devam eden Alişan, cipi otoparka çektirdi.