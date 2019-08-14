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14.08.2019 - 09:20

Alişan’dan harçlık açıklaması

Geçtiğimiz bayramda Alişan'ın yeğenlerine dağıttığı bayram harçlığı görüntüleri çok konuşulmuştu...

Alişan’dan harçlık açıklaması

Bayramın ikinci günü Kıbrıs’ta sahne alan Alişan, Kıbrıs'a eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la geldi.


Konser öncesinde konuşan Alişan, "Ailece geldik Burak ve Buse, otelde kaldılar biraz uzaktı buraya. Hem tatil hem de iş yapmaya geldik. Burak, dünyaya geldikten sonra benim işlerim biraz daha iyi gitmeye başladı. Burak, bana uğur getirdi. Tatilimiz bittikten sonra yeni başlayacak olan yarışma programının çekimleri başlayacak yoğun bir temponun içine gireceğiz bakalım" dedi.

HARÇLIKLARI ÖNCEDEN VERDİM
Geçtiğimiz bayramda Alişan'ın yeğenlerine dağıttığı bayram harçlığı görüntüleri çok konuşulmuştu, bu bayramda onlarla birlikte olamadığını belirten şarkıcı, bayram harçlıklarını önceden verdiğini söyledi.

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