Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül'e sert gönderme: Ordumuz operasyondayken...

Türkücü Alişan, 20 yıldır küs olduğu Mahsun Kırmızıgül için geçtiğimiz hafta "Müzik hayatına geri dönüyormuş, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Mahsun çok döndüğü için her yere dönebilir. Yarın sinemaya, ertesi gün başka yere. Baktı para yok, hop yine döner. Onunla hiçbir zaman ağabey-kardeş olmadık" demişti.

Bu sözlere sessiz kalan Kırmızıgül'e, Alişan'dan bir gönderme daha geldi. Şarkıcı dün attığı tivitte "Ordumuz operasyondayken bir Türk bayrağı dahi paylaşmayan ve günlerce kabuğuna çekilenler, maşallah filmleri vizyona girerken neredeyse saat başı paylaşım yapıyorlar. İyi hafta sonları diliyorum hepimize, hainler hariç” dedi.

Alişan'ın bu sözleri yeni filmi vizyona girecek eski dostuna söylediği düşünülüyor.