Alişan'dan romantik kutlama: Allah gönderdi seni bana

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen, ardından oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol ve Alişan, dün ilişkilerinin başlamasının 2. yıl dönümünü kutladı.

Bir restoranda baş başa yemek yiyen ikili, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

"HAYATIMDA TANIMAYA DOYAMADIĞIM, RUHDAŞIM"

Instagram hesabından romantik paylaşımlar yapan Buse Varol, eşiyle fotoğrafını "Bu gece 2. yılımız bitti, 3. yılımıza giriyoruz.. Daha yolun çok başındayız ama ben o yolun sonuna kadar elimi bırakmayacağını biliyorum. Hayatımda tanımaya doyamadığım, ruhdaşım... İyi ki sen" notuyla paylaştı.

"ALLAH GÖNDERDİ SENİ BANA"

Alişan da karısının bir karesini paylaşarak, "Allah gönderdi seni bana. Emanetsin bana sen. Seni çok seviyorum aşkım" notunu düştü. Çiftin bu paylaşımları çok beğenildi.



