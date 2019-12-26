26.12.2019 - 07:50 |
Alışveriş rüzgarı
Jade&Co Events’in kurucusu Yeşim Yılmaz’ın organizasyonuyla düzenlenen Happy Santa Shopping Festival, Sapphire AVM’de üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.
Jade&Co Events’in kurucusu Yeşim Yılmaz’ın organizasyonuyla düzenlenen Happy Santa Shopping Festival, Sapphire AVM’de üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Özlem Yarar’ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Emel Yıldırım, Burcu Ziyal, Tuçe Peksayar, Arzu Kunt, Ivana Sert, Özlem Yıldız ve Tuba Peksayar katıldı. 100’ün üzerinde markanın katıldığı organizasyonda konuklar, sevdiklerine
yılbaşı hediyesi seçti.