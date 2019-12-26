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26.12.2019 - 07:50 |

Alışveriş rüzgarı

Jade&Co Events’in kurucusu Yeşim Yılmaz’ın organizasyonuyla düzenlenen Happy Santa Shopping Festival, Sapphire AVM’de üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Alışveriş rüzgarı

Jade&Co Events’in kurucusu Yeşim Yılmaz’ın organizasyonuyla düzenlenen Happy Santa Shopping Festival, Sapphire AVM’de üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Özlem Yarar’ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Emel Yıldırım, Burcu Ziyal, Tuçe Peksayar, Arzu Kunt, Ivana Sert, Özlem Yıldız ve Tuba Peksayar katıldı. 100’ün üzerinde markanın katıldığı organizasyonda konuklar, sevdiklerine
yılbaşı hediyesi seçti.

Cem Yılmaz hastanelik oldu! Gösterisi ertelendiKomedyen Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün gerçekleşecek gösterisinin ertelenediğini duyurdu
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Cadde Yazarları

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