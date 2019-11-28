28.11.2019 - 07:50 |
Alışveriş şenliği başlıyor
Alzheimer Derneği, Şişli Gündüz Yaşam Evi’nde bulunan hastaların rehabilitasyon çalışmaları için, 29 Kasım’da Raffles Otel’de, Alışveriş Şenliği düzenliyor.
Alzheimer Derneği, Şişli Gündüz Yaşam Evi’nde bulunan hastaların rehabilitasyon çalışmaları için, 29 Kasım’da Raffles Otel’de, Alışveriş Şenliği düzenliyor. Bu hastalık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, 40’tan fazla seçkin firmanın katılımıyla gerçekleştireceği organizasyonda, giyim, aksesuar, kozmetik ve gıda gibi birçok alanda stant kurulacak. Aslı Şen ve Sare Palaska’nın konuk konuşmacı olacağı Alışveriş Şenliği, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılacak.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?