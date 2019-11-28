Alışveriş şenliği başlıyor

Alzheimer Derneği, Şişli Gündüz Yaşam Evi’nde bulunan hastaların rehabilitasyon çalışmaları için, 29 Kasım’da Raffles Otel’de, Alışveriş Şenliği düzenliyor. Bu hastalık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, 40’tan fazla seçkin firmanın katılımıyla gerçekleştireceği organizasyonda, giyim, aksesuar, kozmetik ve gıda gibi birçok alanda stant kurulacak. Aslı Şen ve Sare Palaska’nın konuk konuşmacı olacağı Alışveriş Şenliği, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılacak.