10.09.2019 - 15:56
Alışveriş sonrası baş başa akşam yemeği
Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan, önceki gün eşi Jana Arslan ile birlikte İstinyePark'daydı.
Tolgay Arslan, Bursa'da oynan hazırlık maçı sonrası izin gününü eşine ayırdı. Eşi Jana Hanım ile birlikte AVM içinde bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Tolgay'ın, keyfi bir hayli yerindeydi.
Arslan Ailesi, alışveriş sonrası Masa Restaurant'da baş başa keyifli bir akşam yemeği yedi.
Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktıKadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera (Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.