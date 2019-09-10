Alışveriş sonrası baş başa akşam yemeği

Tolgay Arslan, Bursa'da oynan hazırlık maçı sonrası izin gününü eşine ayırdı. Eşi Jana Hanım ile birlikte AVM içinde bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Tolgay'ın, keyfi bir hayli yerindeydi.

Arslan Ailesi, alışveriş sonrası Masa Restaurant'da baş başa keyifli bir akşam yemeği yedi.