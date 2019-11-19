Alkışlanacak hareket

İki saat boyunca sahnede kalan Yıldızhan, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri geri çevirmedi. Türkücü, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da konuklarla fotoğraf çektirdi.

Düğün sahiplerinden oyuncak üreticisi olan iş insanı Ahmet Varlık'tan bir ricada bulunan İzzet Yıldızhan, "Bu düğünün daha da anlamlı kılınması için sizden, ürettiğiniz en güzel oyuncaklardan 100 tane rica edeceğim. Önümüzdeki günlerde İzmir'de bulunan otelimde lösemili çocuklarımız için bir organizasyon düzenliyorum. Bu organizasyonun bir parçası olmanızı isterim" dedi.

Düğün sahibi de Yıldızhan'ın bu ricasını kırmayınca ayakta alkışlandı.