MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriAlkışlanacak hareket
19.11.2019 - 08:08 | | EMRAH AKÇAAY

Alkışlanacak hareket

İzzet Yıldızhan, önceki akşam Tuğba Varlık-Doğaner Erdoğan çiftinin düğünlerinde sahne aldı.

Alkışlanacak hareket

İki saat boyunca sahnede kalan Yıldızhan, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri geri çevirmedi.  Türkücü, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da konuklarla fotoğraf çektirdi.

Düğün sahiplerinden oyuncak üreticisi olan iş insanı Ahmet Varlık'tan bir ricada bulunan İzzet Yıldızhan, "Bu düğünün daha da anlamlı kılınması için sizden, ürettiğiniz en güzel oyuncaklardan 100 tane rica edeceğim. Önümüzdeki günlerde İzmir'de bulunan otelimde lösemili çocuklarımız için bir organizasyon düzenliyorum. Bu organizasyonun bir parçası olmanızı isterim" dedi.

Düğün sahibi de Yıldızhan'ın bu ricasını kırmayınca ayakta alkışlandı. 

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Maldivler stili’

‘Maldivler stili’

Gala şıklığı

Gala şıklığı

Beyaza büründü

Beyaza büründü

Kelebek Çocuklar’a klip

Kelebek Çocuklar’a klip

Sıradaki Haber