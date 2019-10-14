Alkışlık performans

Tiyatro Mydonoz’un yeni oyunu ‘Doğumdan Sonra Ölümden Önce, Bir Kadın Hikayesi’, önceki akşam Levent Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde perde açtı. Altı aylık hamile Taies Farzan, performansıyla ayakta alkışlandı. İranlı oyuncu, projede hayallerine kavuşma yolunda ilerlerken, tüm hayatı birden kabusa dönen ve yaşadığı adaletsizliğe göğüs germek zorunda kalan Sara’yı canlandırıyor.