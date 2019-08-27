'Allah her anaya-babaya böyle bir evlat nasip etsin'

Hülya Darcan, sosyal medya paylaşımına şu mesajı yazdı:

"Bugün benim bu tatlı meleğimi dünyaya getirdiğim gün. Allah her anaya ve babaya böyle bir evlat nasip etsin. Yüreği kocaman, bir o kadar masum, sevgi dolu, merhametli, saygılı, mert evlat gibi evlattır. Allah'ım onu korusun, her zaman iyilerle karşılaştırsın. Doğum günün kutlu olsun yavrum."