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HaberlerCadde'Allah her anaya-babaya böyle bir evlat nasip etsin'
27.08.2019 - 12:48

'Allah her anaya-babaya böyle bir evlat nasip etsin'

İkinci çocuğuna hamile oyuncu oyuncu Bergüzar Korel, 37 yaşına bastı. Anne Hülya Darcan, kızının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

'Allah her anaya-babaya böyle bir evlat nasip etsin'

Hülya Darcan, sosyal medya paylaşımına şu mesajı yazdı:
"Bugün benim bu tatlı meleğimi dünyaya getirdiğim gün. Allah her anaya ve babaya böyle bir evlat nasip etsin. Yüreği kocaman, bir o kadar masum, sevgi dolu, merhametli, saygılı, mert evlat gibi evlattır. Allah'ım onu korusun, her zaman iyilerle karşılaştırsın. Doğum günün kutlu olsun yavrum."

Allah her anaya-babaya böyle bir evlat nasip etsin

Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.
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