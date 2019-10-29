29.10.2019 - 07:50 |
Almanya’dan Nişantaşı’na
Almanya Münchberg’den, önce İzmir’e, sonra İstanbul’a uzanan, başarılarla dolu hikayesiyle takdir toplayan İpek Kızıltan, Nişantaşı’nda kişiye özel tasarımlar üretmeye başladı.
Almanya Münchberg’den, önce İzmir’e, sonra İstanbul’a uzanan, başarılarla dolu hikayesiyle takdir toplayan İpek Kızıltan, Nişantaşı’nda kişiye özel tasarımlar üretmeye başladı. Almanya-İstanbul arası mekik dokumaya devam eden modacı, önceki akşam dostlarıyla yeni yaşını kutladı.