Almula Merter: Babamın hayalini kardeşimle birlikte gerçekleştirdik

Tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden Ferdi Merter’in yayınevi kurma hayalini çocukları gerçeğe dönüştürdü. Merter'in çocukları Almula Merter Churm ve kardeşi Teymuralp Merter, el ele vererek bir yayınevi kurdu. İki kardeş, şirkete anneleri Cansın Merter’in adını verdi.

Almula Merter Churm, Cansın Yayınları’ndan çıkacak ilk kitabın kendi yazdığı “Kelebeğin Zamanı” olacağını şu sözlerle söyledi:

“Babam tiyatro ve kitap âşığı bir adamdı. Yayınevi ve büyük bir kütüphane kurma planları vardı. O hayali biz gerçekleştirmek istedik. Ve yayınevimize babamın sonsuz aşkı olan annemin adını verdik. Canım babacığım huzur içinde uyusun.”