Alp Navruz, 'Zümrüdü Anka' ile geri dönüyor

Cemal Şan'ın yönettiği 'Zümrüdü Anka'yı, Can Sinan ve ekibi yazıyor. Ceren Yılmaz (Zümrüt), Hatice Aslan (Ülfet) ve Ayten Uncuoğlu'nun(Azimet) yer aldığı oyuncu kadrosuna peş peşe flaş isimler katıldı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ürgüp'te çekilen dizideki 'Abbas' rolünü son olarak "Aşk Ağlatır"da seyirci karşısına çıkan Selim Bayraktar canlandıracak. 'Rüstem' rolüne Serhat Özcan'ın hayat vereceği dizide, Miray Akay 'Meliha'yı, Sebahat Kumaş da 'Saniye' rolünü oynayacak.

Dizinin üçüncü bölümünde ise Simge Selçuk da kadroya dahil olacak.