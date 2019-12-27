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27.12.2019 - 11:51 |

Alp Navruz, 'Zümrüdü Anka' ile geri dönüyor

Alp Navruz'un, başrolünde yer aldığı 'Elimi Bırakma' dizisi geçtiğimiz salı günü final yapmıştı. Ekranlara ara vermeden 'Zümrüdü Anka' ile çalışmalara devam eden Navruz'un, yeni dizisine flaş transferler yapıldı

Alp Navruz, 'Zümrüdü Anka' ile geri dönüyor

Cemal Şan'ın yönettiği 'Zümrüdü Anka'yı, Can Sinan ve ekibi yazıyor. Ceren Yılmaz (Zümrüt), Hatice Aslan (Ülfet) ve Ayten Uncuoğlu'nun(Azimet) yer aldığı oyuncu kadrosuna peş peşe flaş isimler katıldı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ürgüp'te çekilen dizideki 'Abbas' rolünü son olarak "Aşk Ağlatır"da seyirci karşısına çıkan Selim Bayraktar canlandıracak. 'Rüstem' rolüne Serhat Özcan'ın hayat vereceği dizide, Miray Akay 'Meliha'yı, Sebahat Kumaş da 'Saniye' rolünü oynayacak.

Dizinin üçüncü bölümünde ise Simge Selçuk da kadroya dahil olacak.

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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Cadde Yazarları

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