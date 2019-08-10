Alp Özcan, Berrak Tüzünataç'ı çabuk unuttu!

Alp Özcan'ın yeni sevgilisi bu kez İtalyan. Adı: Ginevra Rossini, modellik yapıyor.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Alp Özcan, son gözdesini Türkiye’ye davet etti. İlk durakları Kapadokya oldu. Sonra rotayı Ege’ye çevirdiler. Şu anda Bodrum’da tatil yapıp Alp Özcan’ın yatıyla koyları geziyorlar.





