10.08.2019 - 09:02
Alp Özcan, Berrak Tüzünataç'ı çabuk unuttu!
Allen Yatçılık’ın patronu Alp Özcan, adını 2016’da Meryem Uzerli ile yaşadığı aşk sayesinde duyurmuştu. Bu ilişkiye kısa bir mola verip Hollandalı manken Stephanie van Arendok ile flört etmişti. Alp Özcan, Nisan 2017’de yeniden Meryem Uzerli’ye dönmüştü. Ancak aşkta ikinci etap sadece iki ay sürmüştü. Ocak ayında aşk yaşamaya başladığı Berrak Tüzünataç’dan da kısa sürede ayrılan Alp Özcan yine yalnız kalamadı.
Alp Özcan'ın yeni sevgilisi bu kez İtalyan. Adı: Ginevra Rossini, modellik yapıyor.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Alp Özcan, son gözdesini Türkiye’ye davet etti. İlk durakları Kapadokya oldu. Sonra rotayı Ege’ye çevirdiler. Şu anda Bodrum’da tatil yapıp Alp Özcan’ın yatıyla koyları geziyorlar.