22.07.2019 - 08:55
Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay'ın yeni aşkı
Tuvana Türkay, 2016'dan bu yana bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan iki hafta önce ayrılmıştı. Güzel oyuncu, meslektaşı Tolga Mendi ile aşk yaşamaya başladı.
Tuvana Türkay, iki hafta önce ayrıldığı Alper Potuk hakkında yakın bir arkadaşına, "Alper'i affetmekle hata ettim. Beni yine aldattı. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum" dedi. Ancak güzel oyuncu, aşk acısını çabuk yendi.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Tuvana Türkay, 'Yeni Gelin' dizisiyle şöhret olan, yakışıklı oyuncu Tolga Mendi ile aşk yaşamaya başladı. İkili, geçtiğimiz günlerde Ulus'ta bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi. Meraklı bakışlara da hiç aldırmadılar.
Tuvana Türkay ile Tolga Mendi'yi ortak bir dostlarının tanıştırdığı öğrenildi.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.