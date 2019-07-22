Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay'ın yeni aşkı

Tuvana Türkay, iki hafta önce ayrıldığı Alper Potuk hakkında yakın bir arkadaşına, "Alper'i affetmekle hata ettim. Beni yine aldattı. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum" dedi. Ancak güzel oyuncu, aşk acısını çabuk yendi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Tuvana Türkay, 'Yeni Gelin' dizisiyle şöhret olan, yakışıklı oyuncu Tolga Mendi ile aşk yaşamaya başladı. İkili, geçtiğimiz günlerde Ulus'ta bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi. Meraklı bakışlara da hiç aldırmadılar.

Tuvana Türkay ile Tolga Mendi'yi ortak bir dostlarının tanıştırdığı öğrenildi.







